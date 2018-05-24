Политолог объяснил отказ Трампа встречаться с Ким Чен Ыном

США не выгодно урегулирование ситуации Корейском полуострове. Ранее заявление о встрече с cеверокорейским лидером было не продуманно изначально. Такое мнение в интервью порталу iz.ru выразил политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

Президент США Дональд Трамп в официальном письме отказался от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая была намечена на 12 июня в Сингапуре. Как говорится в сообщении Белого Дома, Трамп считает нецелесообразным в это время проводить так долго планировавшуюся встречу, «учитывая огромную злость и открытую враждебность, продемонстрированную в одном из ваших последних заявлений». Трамп также заявил, что руководитель КНДР «упустил возможность установить прочный мир», что является «печальным моментом в истории». При этом американский лидер выразил надежду на проведение переговоров в будущем. По словам американского госсекретаря Майка Помпео, письмо об отмене встречи передано КНДР.

«Думаю, что Трамп и Ким Чен Ын очень поторопились, когда назначили свою встречу на такой ранний срок. Когда встреча идет о таких межгосударственных переговорах, тем более такого уровня, к встрече готовятся значительно дольше. Это должна быть просто прорывная встреча, которая прошла бы как революционное событие и на которое меньше всего можно было рассчитывать. Или как слишком поспешное событие, от которого рано или поздно кому-то пришлось бы отказываться. Отказывается Америка, потому что США не нужен стабильный Корейский полуостров. Думаю, что Америке нужно сохранение такого состояния холодно-горящей войны между двумя Кореями, потому что не Северная Корея головная боль для США. Ядерная угроза Северной Кореи не более, чем предлог для того, чтобы размещать там свои ракеты, направленные против России и Китая», — сказал Домрин.

По мнению эксперта, окружение Трампа сыграло против Трампа и против своей страны.

«В данном событии крайне негативную роль сыграл Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, который совсем недавно заявил, что Северные корейцы лгут всегда, когда они открывают рот или, когда их губы движутся», — отметил Домрин.

По словам политолога, Трамп лукавит, когда говорит о надежде на проведение переговоров в будущем. Заявление о встрече с cеверокорейским лидером было изначально не продуманно.

«Я был бы крайне осторожен, если бы Трамп сегодня заявил, что в июле он будет встречаться с Путиным. Тем более заявление о встрече с Ким Чен Ыном, с моей точки зрения, не продуманное заявление», — сказал Домрин.

Трамп 22 мая сообщил, что если его встреча с Ким Чен Ыном не пройдет по каким-то причинам 12 июня, она может пройти в другое время. Более того, он допустил, что переговоры могут не состояться в намеченные сроки.

23 мая СМИ сообщили, что Ким Чен Ын опасается дальней поездки в Сингапур на переговоры с Трампом. По мнению северокорейского лидера, его отсутствие может спровоцировать угрозу военного или государственного переворота в стране. Кроме того, Пхеньян несколько раз говорил о сомнениях в проведении встречи 12 июня.