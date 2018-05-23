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США надеются на «стратегический сдвиг» в политике Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/U.S. Government
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Вашингтон надеется, что лидер КНДР Ким Чен Ын пойдет на «стратегический сдвиг» в политике. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в комитете по международным делам палаты представителей США.

Глава Госдепа уже два раза за эту весну встречался с северокорейским лидером. По его словам, стороны разговаривали об общих целях.

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«Есть вопросы, по которым нам нужно проделать много работы, чтобы найти общую позицию. Но он откровенно поделился, что он понимает, что экономический рост для его народа зависит от стратегического сдвига. Мы надеемся, что он готов к этому», — цитирует Помпео «РИА Новости».

Глава Госдепартамента рассказал Ким Чен Ыну, что при полной денуклеаризации КНДР получит экономическую помощь от американского частного сектора. Помпео отметил, что северокорейский лидер хочет «гарантии безопасности от мира» и урегулирования статуса между Севером и Югом.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что дальнейшее обсуждение этих вопросов будет продолжено на встрече президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры двух стран намерены встретиться 12 июня в Сингапуре.

Американский президент 22 мая сообщил, что если его встреча с Ким Чен Ыном не состоится по каким-то причинам 12 июня, она может пройти в другое время. Более того, он оценил как значительные шансы, что переговоры не состоятся в намеченные сроки.

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