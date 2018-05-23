Ким Чен Ын опасается переворота в стране во время поездки на саммит

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын опасается, что дальняя поездка в Сингапур на переговоры с президентом США Дональдом Трампом может спровоцировать угрозу военного или государственного переворота в стране. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

При этом, по словам представителей северокорейской стороны, лидер Северной Кореи оказался очень щепетилен в вопросах логистики — он переживает по поводу обеспечения безопасности на территории Сингапура во время саммита и интересуется, получит ли его самолет достаточно топлива для полета в обе стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидеру КНДР будут предоставлены гарантии безопасности, если переговоры состоятся.

Как сообщает «РИА Новости», встреча двух глав государств должна пройти 12 июня в Сингапуре. Ким Чен Ын и Дональд Трамп планируют обсудить нормализацию отношений для того, чтобы КНДР прекратила ядерно-ракетные испытания и смогла начать чувствовать себя в безопасности.

23 мая глава Белого дома заявил, что отношение Ким Чен Ына к переговорам с США изменилось после его второго визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, перемены ему не нравятся и он «немного расстроен» этим.