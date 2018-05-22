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Монета с несколькими подбородками Ким Чен Ына рассмешила американцев

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Фото: twitter.com
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Американцы высмеяли монету, которую Белый дом выпустил в честь запланированных на 12 июня переговоров президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. На ней северокорейский лидер изображен с несколькими подбородками. 

«Здесь всего два лица, но шесть подбородков», — написал один из пользователей Twitter.

При этом в соцсетях так и не пришли к единому мнению о количестве лишних подбородков у северокорейского лидера. Некоторые считают, что Ким Чен Ына наградили тремя подбородками, другие насчитали четыре или даже пять складок.

22 мая Трамп допустил перенос переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре, которые запланированы на 12 июня. Это может произойти после того, как на прошлой неделе, по сообщениям СМИ, возможность переговоров поставил под сомнение Пхеньян

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