Монета с несколькими подбородками Ким Чен Ына рассмешила американцев

Американцы высмеяли монету, которую Белый дом выпустил в честь запланированных на 12 июня переговоров президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. На ней северокорейский лидер изображен с несколькими подбородками.

«Здесь всего два лица, но шесть подбородков», — написал один из пользователей Twitter.

При этом в соцсетях так и не пришли к единому мнению о количестве лишних подбородков у северокорейского лидера. Некоторые считают, что Ким Чен Ына наградили тремя подбородками, другие насчитали четыре или даже пять складок.

I wonder if Kim Jong Un will like the extra few chins they added to the Military Office coin. pic.twitter.com/LzIKiSRwSI — Levi Gibian (@LeviGibian) May 21, 2018

22 мая Трамп допустил перенос переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре, которые запланированы на 12 июня. Это может произойти после того, как на прошлой неделе, по сообщениям СМИ, возможность переговоров поставил под сомнение Пхеньян.