Трамп не исключил новую встречу на высшем уровне между двумя Кореями

Президент США Дональд Трамп не исключил, что между КНДР и Республикой Корея вскоре может состояться новая встреча на высшем уровне.

По мнению американского лидера, граница между двумя государствами — это искусственное образование, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что вопрос об объединении должны решать сами КНДР и Республика Корея.

Трамп также сообщил, что если его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном не состоится по каким-то причинам 12 июня, она может пройти в другое время. Более того, он оценил как значительные шансы, что встреча не пройдет в намеченные сроки.

Ранее Трамп сообщил, что встретится с Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре 12 июня. Лидеры США и КНДР должны обсудить перспективы полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван 16 мая заявил, что Пхеньян может не согласиться на участие в саммите с США, если Вашингтон продолжит в одностороннем порядке требовать денуклеаризации Корейского полуострова. За день до этого власти КНДР отменили переговоры на высоком уровне с Сеулом из-за начала американо-южнокорейских военно-воздушных учений Max Thunder.

В конце апреля Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в пограничном Пханмунджоме. По итогам встречи была подписана «Пханмунджомская декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова», которую СМИ назвали «началом пути в новую эру».