Трамп запретил компаниям и гражданам США операции с долгом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.

«Запрещается приобретение долга правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность», — отмечается в указе, опубликованном на сайте минфина США, сообщает ТАСС.

Кроме того, под запрет попало использование в качестве залога любых долговых обязательств Венесуэлы и долей в любых компаниях и организациях, где доля правительства Венесуэлы больше 50%.

Документ ограничит возможности Венесуэлы распродавать госактивы «по копеечным ценам за счет венесуэльского народа», рассказал высокопоставленный представитель администрации США.

В начале мая минфин США ввел санкции в отношении главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо и заявил, что президент страны Николас Мадуро якобы получает доход с наркотрафика.

В Венесуэле 20 мая прошли досрочные президентские выборы. Николас Мадуро получил свыше 5,8 млн голосов — около 68%. Его соперник от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон набрал более 1,8 млн голосов (21%). Еще до объявления официальных результатов он заявил, что не признает их.