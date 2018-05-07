США расширили санкции против Венесуэлы, включив в санкционный список трех человек и 20 компаний за причастность к наркотрафику.

Как говорится на сайте Минфина США, в список был внесен Педро Луис Мартин Оливарес, который прежде возглавлял финансовую разведку в Национальном управлении разведки Венесуэлы, передает «Газета.ру».

Отмечается, что «действия предприняты в ответ на масштабную деятельность Оливареса в сфере перевозки наркотиков и отмывания денег».

5 января США ввели санкции за «причастность к коррупции и репрессиям» в отношении трех действующих официальных лиц Венесуэлы и бывшего губернатора штата Боливар Франциско Рахеля Гомеса.