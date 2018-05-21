Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро в связи с его переизбранием на пост главы государства.

Сообщение об этом появилось 21 мая на сайте Кремля. Российский лидер напомнил о стратегическом партнерстве между странами и выразил уверенность, что его венесуэльский коллега продолжит этот курс.

Путин также подтвердил готовность продолжать совместную работу России и Венесуэлы по двусторонней и международной повестке дня. Кроме того, президент России пожелал Николасу Мадуро успешно решить социально-экономические задачи, стоящие перед страной.

Досрочные президентские выборы прошли в Венесуэле 20 мая. Действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 млн голосов — около 68%. Его соперник от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон набрал более 1,8 млн голосов. Еще до объявления официальных результатов он заявил, что не признает их.