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Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро в связи с его переизбранием на пост главы государства.

Сообщение об этом появилось 21 мая на сайте Кремля. Российский лидер напомнил о стратегическом партнерстве между странами и выразил уверенность, что его венесуэльский коллега продолжит этот курс.

Путин также подтвердил готовность продолжать совместную работу России и Венесуэлы по двусторонней и международной повестке дня. Кроме того, президент России пожелал Николасу Мадуро успешно решить социально-экономические задачи, стоящие перед страной.

Досрочные президентские выборы прошли в Венесуэле 20 мая. Действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 млн голосов — около 68%. Его соперник от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон набрал более 1,8 млн голосов. Еще до объявления официальных результатов он заявил, что не признает их.

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