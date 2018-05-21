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Эксперт назвал две основные задачи Мадуро

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин считает, что победа Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле была ожидаемой. Эксперт полагает, что главными задачами главы государства являются выход из экономического кризиса и противодействие оппозиции.

Травкин напомнил, что на выборах было шесть кандидатов. По его словам, оппозиция хотела сменить проводимый Мадуро курс на социализм по-венесуэльски.

«Противодействие было сильное, но оппозиция не смогла объединиться, поэтому было ясно, что Мадуро наберет нужно число голосов. Однако она (победа. — Ред.) была нежелательной прежде всего для Вашингтона, который наложил на Венесуэлу торговые ограничения», — цитирует главреда журнала НСН.

По мнению Травкина, Мадуро специально пошел на досрочные выборы, чтобы погасить волну критики о том, что его власть нелегитимна.

«Он победил, но не нужно считать эту победу окончательной. Будет сильное противодействие со стороны Вашингтона как внутри страны, по линии спецслужб и оппозиционно настроенных предпринимателей, так и вне, по линии соседних латиноамериканских государств», — подчеркнул эксперт.

Травкин напомнил, что Боливия, в которой скоро будут выборы, также стоит на левых позициях. «И все смотрят, что будет в Венесуэле, чтобы понять, как будет развиваться политический процесс во всем Западном полушарии», — заключил он.

Мадуро получил около 68% голосов избирателей. Он останется президентом страны до 2025 года. Аргентина, США, Чили и некоторые другие государства отказались признать итоги выборов в Венесуэле.

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