В Венесуэле начались досрочные выборы президента

В Венесуэле стартовали досрочные выборы президента страны. Открыты 38 тыс. избирательных участков, их охраняют сотрудники полиции и армия. За ходом голосования наблюдают международные наблюдатели.

Сразу после открытия участков в урну опустил бюллетень лидер Венесуэлы Николас Мадуро, который также является кандидатом на пост главы государства.

Конкуренцию ему составляют три оппозиционных политика, которые придерживаются социалистического курса Уго Чавеса.