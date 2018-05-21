Нефть марки Brent превысила $79 за баррель

Стоимость нефти растет на азиатских торгах. Причиной этому стали перемирие в торговой войне США и Китая и результаты венесуэльских выборов, во время которых жители страны проголосовали за бывшего президента Николаса Мадуро. По данным на 8:15 по московскому времени на лондонской бирже цена нефти марки Brent поднялась на $0,58 и сейчас торгуется на отметке $79,09 за баррель. В пятницу, 18 мая, стоимость была ниже и составляла $78,51.

Согласно данным электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи, нефть WTI также подорожала до $71,82 за баррель.

Участники рынка на этой неделе ждут переговоров министра энергетики России и Саудовской Аравии, которые должны состояться в Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форума, который пройдет с 24 по 26 мая.

20 мая еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что ЕС и Иран могут создать рабочую группу по вопросам торговли нефтью.