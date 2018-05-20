ЕС и Иран договорились создать рабочую группу по нефтяной торговле
Евросоюз и Иран договорились создать совместную рабочую группу по вопросам торговли нефтью, заявил еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете.
«Мы решили запустить рабочую группу по вопросам нефтяной торговли, и первая встреча проходит уже сегодня», — цитирует его ТАСС.
По словам Каньете, одной из целей группы станет создать возможности для получения населением Ирана выгоды от ядерной сделки.
При этом он подчернил, что Евросоюз по-прежнему не собирается выходить из ядерного договора с Ираном.
Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о желании выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить политику санкций в адрес страны.