Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

США выходят из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) с Ираном, заявил президент страны Дональд Трамп, передает ТАСС. Кроме того, Вашингтон принял решение возобновить действие санкций в отношении исламской республики.

По его словам, сделка с Тегераном по «ядерной программе не принесет мир». Трамп также обвинил страну в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря не заключенную сделку.

В то же время страна готова заключить с Ираном новое соглашение по урегулированию его ядерной проблемы.

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

8 мая состоялся разговор Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным американских СМИ, в ходе беседы американский лидер сообщил о решении выйти из СВПД. Оглашение решения ожидалось в 21:00 мск. В Елисейском дворце опровергли данные сообщения.

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что выход США из соглашения приведет к осложнению взаимоотношений Ирана и Израиля.

30 апреля президент России Владимир Путин высказался за неукоснительное соблюдение ядерного соглашения с исламской республикой.

Ранее в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что разведывательные службы Израиля обнаружили доказательства разработки ядерного оружия в Иране. По его словам, всего спецслужбам удалось найти около полутонны секретных материалов, в том числе 55 тыс. страниц текстовых документов, связанных с так называемым проектом «Амад».