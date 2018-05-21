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Николас Мадуро снова стал президентом Венесуэлы

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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В Венесуэле подвели предварительные результаты голосования на досрочных выборах президента страны. Им снова стал Николас Мадуро. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация BBC, ссылаясь на Национальный избирательный совет Венесуэлы.

Всего Николас Мадуро получил 5,8 млн голосов, что составляет 68% от всего числа проголосовавших. За оппозиционного кандидата Анри Фалькона свои голоса отдали 1,8 млн жителей страны.

По сообщениям агентства «Интерфакс», оппозиционные силы пытались бойкотировать выборы и сообщали о массовых нарушениях, однако перевес голосов в пользу бывшего главы государства оказался сильнее.

Досрочные выборы президента состоялись в Венесуэле в минувшее воскресенье. Всего были открыты 38 тыс. избирательных участков, их охраняли сотрудники полиции и армия. За ходом голосования следили международные наблюдатели.

В начале мая Министерство финансов США ввело санкции в отношении главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо. При этом в Вашингтоне заявили, что президент страны Николас Мадуро якобы получает доход с наркотрафика.

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