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Мадуро указал на игнорирование американской агрессии всем миром

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти США в проявлении агрессии против его страны, отметив, что мировое сообщество не обращает на это внимание.

«Я думаю, что постоянная агрессия куклукскланового правительства США против Венесуэлы очень себя дискредитировала, ее отвергает мировое общественное мнение, народы мира и особенно наш народ», — цитирует Мадуро «РИА Новости».

20 мая в Венесуэле стартовали досрочные выборы президента страны. На пост президента претендуют действующий лидер Николас Мадуро, а также представитель оппозиции Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и пастор Хавьер Бертуччи, которые придерживаются социалистического курса Уго Чавеса.

В Госдепартаменте США проходящие выборы назвали нелегитимными.

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