В Венесуэле проходят досрочные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6 утра по местному времени (13:00 мск).

На должность главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент Николас Мадуро, представитель оппозиции Энри Фалькон, бывший пастор Хавьер Бертуччи и инженер Рейнальдо Кихада.

Согласно данным последнего опроса, 48% избирателей готовы проголосовать за Николаса Мадуро. Его оппонент Фалькон набирал 31%. Еще 14% респондентов отдали свой голос Бертуччи, сообщает «РИА Новости».

В середине апреля Николас Мадуро заявил, что ряд иностранных государств заинтересованы в срыве выборов в Венесуэле.

При этом в выборах не принимают участие крупнейшие оппозиционные партии, которые контролируют парламент страны. Власти Венесуэлы заявляли, что, несмотря на бойкот, избранный кандидат будет легитимен.