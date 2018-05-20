Науэрт назвала нелегитимными президентские выборы в Венесуэле

Проходящие в Венесуэле президентские выборы не являются легитимными, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Так называемые выборы в Венесуэле нелегитимны. США вместе с демократическими странами мира поддерживают народ Венесуэлы и их суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и честных выборов», — говорится в сообщении.

20 мая в Венесуэле в 13:00 мск стартовали досрочные выборы президента страны. Кандидатами на пост главы государства являются действующий президент Николас Мадуро, представитель оппозиции Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и пастор Хавьер Бертуччи.

Ранее Каракас обвинил США в саботаже выборов с помощью санкций. По мнению властей страны, отметив, что введенные Вашингтоном ограничительные меры не имеют под собой правового основания.