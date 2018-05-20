Венесуэла обвинила США в саботаже выборов

Правительство Венесуэлы обвинило Соединенные Штаты в саботаже грядущих в стране выборов при помощи санкций. Власти страны уверены, что США используют санкции как инструмент давления.

Также венесуэльские власти выразили уверенность, что введенные американской стороной санкции не имеют под собой правового основания, передает Reuters.

В начале мая минфин США ввел санкции в отношении главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо и заявил, что президент страны Николас Мадуро якобы получает доход с наркотрафика.

«Неудивительно, что в преддверии выборов, когда народ Венесуэлы придет защищать демократию от империалистической агрессии, режим США снова пытается саботировать их», — приводит агентство заявление властей Венесуэлы.

5 января США ввели санкции за «причастность к коррупции и репрессиям» в отношении трех действующих официальных лиц Венесуэлы и бывшего губернатора штата Боливар Франциско Рахеля Гомеса.