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Венесуэла обвинила США в саботаже выборов

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Фото: TASS/Zuma/Roman Camacho
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Правительство Венесуэлы обвинило Соединенные Штаты в саботаже грядущих в стране выборов при помощи санкций. Власти страны уверены, что США используют санкции как инструмент давления.

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Также венесуэльские власти выразили уверенность, что введенные американской стороной санкции не имеют под собой правового основания, передает Reuters.

В начале мая минфин США ввел санкции в отношении главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо и заявил, что президент страны Николас Мадуро якобы получает доход с наркотрафика.

«Неудивительно, что в преддверии выборов, когда народ Венесуэлы придет защищать демократию от империалистической агрессии, режим США снова пытается саботировать их», — приводит агентство заявление властей Венесуэлы.

5 января США ввели санкции за «причастность к коррупции и репрессиям» в отношении трех действующих официальных лиц Венесуэлы и бывшего губернатора штата Боливар Франциско Рахеля Гомеса.

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