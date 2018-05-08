Венесуэла и Палестина создадут фонд в криптовалюте

Венесуэла и Палестина создадут совместный фонд для развития народов с начальным объемом в 20 млн единиц венесуэльской криптовалюты Petro. Об этом в понедельник, 7 мая, договорились президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава Палестины Махмуд Аббас.

Во время четвертого по счету официального визита Аббаса в Венесуэлу стороны дали оценку состоянию двустороннего взаимодействия в сферах образования, экономики, энергетики, торговли и сельского хозяйства, а также в ряде других областей.

«Я предложил, чтобы Палестина в рамках договоров с Венесуэлой осуществляла свои инвестиции в нашей криптовалюте Petro. И создается совместный фонд для технологического развития наших народов (также в Petro)», — сообщил Мадуро по итогам переговоров.

Предпродажа первой венесуэльской криптовалюты Petro стартовала 20 февраля 2018 года. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. По словам главы государства, инвесторы выразили интерес к приобретению Petro более чем на $3 млрд.