Суд в России впервые признал криптовалюту имуществом

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве впервые постановил включить в конкурсную массу (имущество, которое можно включить в конкурсное производство) банкрота Ильи Царькова принадлежащую ему криптовалюту.

В ходе разбирательства между финансовым управляющим и должником суд обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы. Таким образом, суд впервые в РФ разрешил вопрос о статусе криптовалюты, в результате чего она была признана имуществом, сообщает РИА «Новости».

Илья Царьков был признан банкротом в октябре 2017 года в связи с задолженностью перед ООО «Рикас Финанс» в 19 млн рублей. Суд установил, что у должника с зарплатой в 100 тыс. рублей нет имущества и средств, необходимых для погашения задолженности.