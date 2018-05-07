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Суд в России впервые признал криптовалюту имуществом

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Фото: TASS/PA Images/PIXSEL/Igor Kralj
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Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве впервые постановил включить в конкурсную массу (имущество, которое можно включить в конкурсное производство) банкрота Ильи Царькова принадлежащую ему криптовалюту.

В ходе разбирательства между финансовым управляющим и должником суд обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы. Таким образом, суд впервые в РФ разрешил вопрос о статусе криптовалюты, в результате чего она была признана имуществом, сообщает РИА «Новости».

Илья Царьков был признан банкротом в октябре 2017 года в связи с задолженностью перед ООО «Рикас Финанс» в 19 млн рублей. Суд установил, что у должника с зарплатой в 100 тыс. рублей нет имущества и средств, необходимых для погашения задолженности.

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