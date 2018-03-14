Долгожданная неожиданность

Поработавшего немногим более 400 дней руководителя американского дипломатического ведомства отправили в отставку довольно своеобразно – о своем увольнении Рекс Тиллерсон узнал из президентского поста в Twitter. В качестве его сменщика хозяин Белого дома назвал директора ЦРУ Майка Помпео. О причинах и возможных последствиях кадровой ротации во внешнеполитической команде Трампа – в материале портала iz.ru.

Борьба с инакомыслием

Слухи о скорой отставке Тиллерсона, бывшего топ-менеджера нефтяного гиганта ExxonMobil, ходили давно – чуть ли не с момента его назначения на этот пост, который он занял 1 февраля 2017 года, спустя всего полторы недели после инаугурации Трампа. В течение года работы под руководством эксцентричного президента Тиллерсон не раз оказывался участником заочных диспутов с главой государства, с которым, по идее, должен был проводить единую и согласованную внешнеполитическую линию.

Госдеп_1 Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон на встрече с премьер-министром Малайзии. 12 сентября 2017 года Фото: Global Look Press/Chris Kleponis

Однако, как пишет The New York Times, разногласия возникали у главы Госдепа и главы государства почти на всех «треках» – от конфликта между Катаром и Саудовской Аравией до позиции по предполагаемому вмешательству «русских хакеров» в ход президентских выборов в Соединенных Штатах, по итогам которым Трамп и перебрался на Пенсильвания-авеню, 1600.

Эксперты почти единогласно полагали, что Тиллерсон часто оказывал сдерживающее влияние на международные инициативы порой непредсказуемого главы государства, что позволяло американскому внешнеполитическому курсубыть сколько-нибудь последовательным, а не напоминать остающийся на воде след от корабля с пьяным капитаном на мостике.

Снять с поста постом

Об увольнении Тиллерсона Трамп объявил нестандартно – через свой Twitter. Этот пост занял скромное место между твитом президента в поддержку претендующего на место в палате представителей Конгресса республиканца Рика Сакконе из Пенсильвании и сообщением о поездке в Калифорнию.

Госдеп_2 Об увольнении Тиллерсона Трамп объявил через свой Twitter Фото: REUTERS/Carlos Barria

Как рассказал сам Тиллерсон, глава государства позвонил ему с уведомлением об отставке лишь через три часа после поста, из которого об увольнении госсекретаря узнал весь остальной мир. И хотя в сообщении прозвучали скупые слова благодарности в адрес уходящего главы Госдепа (свои полномочия он передаст сменщику 31 марта), заурядный тон и избранный президентом способ сообщить подчиненному о том, что в его услугах более не нуждаются, тоже говорят о многом.

Новая метла

У руля американской внешней политики в ближайшее время должен встать нынешний руководитель ЦРУ Майк Помпео (его во главе спецслужбы сменит первая в истории разведуправления жещина-директор Джина Хаспел). По закону кандидатуру Помпео, выдвинутую президентом, должен одобрить сенатский комитет по иностранным делам, а после него и сенат в полном составе. С учетом того, что правящая республиканская партия имеет в верхней палате Конгресса большинство (хоть и незначительное), особых проблем с его утверждением в должности не предвидится.

Помпео, 54-летний уроженец Калифорнии с итальянскими корнями, в 1986 году окончил знаменитую военную академию в Вест-Пойнте и отправился служить в ФРГ - к Берлинской стене, разделявшей Восточную и Западную Германию до 1989 года. В рядах Армии США он пробыл до 1991-го года и успел поучаствовать в первой войне в Персидском заливе.

Госдеп_3 Майк Помпео Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Завершив военную карьеру, он окончил юридическую школу при Гарварде и несколько лет работал юристом. В 1998-м вместе с еще несколькими выпускниками Вест-Пойнта Помпео основал компанию Thayer Aerospace & Private Security, которая производила продукцию оборонного и аэрокосмического назначения. Через восемь лет он перешел в Sentry International, заняв должность вице-президента компании, производящей нефтепромысловое оборудование.

С 2010-го года Помпео в течение четырех двухлетних сроков подряд избирался в палату представителей от Канзаса. Соперников-демократов представитель правящей ныне в США Республиканской партии побеждал «за явным преимуществом» - по итогам первых выборов он набрал 59% голосов избирателей, а в следующих кампаниях его «планка» не опускалась ниже 60%. В ноябре 2016-го, через полторы недели после победы на президентских выборах, Трамп выдвинул кандидатуру Помпео на пост директора ЦРУ. В январе 2017-го назначенец получил одобрение сената.

Партия скажет: «Надо!»

Практически все заявления и действия Помпео на посту руководителя разведуправления полностью совпадали с «генеральной линией» консервативных республиканцев. Он выступал в поддержку деятельности Агентства национальной безопасности по сбору метаданных, критиковал мусульманских проповедников, отказывавшихся осуждать террористические акции исламистов, пытался разубедить общество в необходимости закрытия тюрьмы в Гуантанамо (в 2013-м, после посещения этого пенитенциарного заведения, заключенные которого начали голодовку, конгрессмен заявил: «Похоже, многие из них набрали лишний вес»).

Госдеп_6 Тюрьма в Гуантанамо Фото: Global Look Press/Maren Hennemuth

Помпео – сторонник денуклеаризации Корейского полуострова, путь к которой, по его убеждению, невозможен без смены руководящей верхушки в КНДР.

Весьма жестко директор ЦРУ высказывался и в отношении России, в том числе в свете событий на востоке Украины. Москва действует «агрессивно, вторгнувшись и оккупировав Украину, угрожая Европе и практически ничего не предпринимая для поражения и уничтожения ИГ (запрещенная в России группировка «Исламское государство»).

Курс прежний

Мало кто ждет, что сменив работу, Помпео вдруг поменяет свои взгляды – как на внешнеполитический курс Соединенных Штатов, так и на взаимоотношения с «боссом», которые, очевидно, во многом сформировались на базе строгой системы «солдат-командир» еще в годы военной службы.

Выдвигая кандидатуру «ястреба» Помпео, Трамп поведал журналистам, что в их отношениях с будущим госсекретарем изначально царила «очень хорошая атмосфера». «Такая атмосфера крайне важна для любого президента и его эмиссара в глобальных делах, - отмечает The New York Times. – Однако это кадровое решение нарушает хрупкий баланс власти в президентской команде, отвечающей за вопросы национальной безопасности».

Госдеп_4 Джина Хаспел Фото: CIA/Handout via Reuters

Выбрав своим госсекретарем Помпео, сторонника жесткой линии и лояльного командного игрока, Трамп «решает ключевую проблему, которая довлела над американской дипломатией в течение последнего года и заключалась в следующем: во время выступлений Тиллерсона лишь немногие считали, что он говорит от имени президента», добавляет NYT.

В едином порыве

Новому руководителю Госдепа достаются «в наследство» немало нерешенных проблем, в том числе с Тегераном и Пхеньяном, которые в ближайшие недели и месяцы могут оказаться ключевыми. Решение о возможном выходе из ядерной сделки с Ираном (по ее условиям Исламская Республика приостанавливала работу по ядерной программе в обмен на снятие санкций) Трамп обещал принять до 12 мая. Встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном у американского лидера также может состояться в мае. И на иранскую сделку, за сохранение которой Тиллерсон выступал вопреки критике Трампа, и на возможность отказа КНДР от ядерных программ Помпео (он выступал резко против каких-то уступок северокорейскому режиму) смотрит скептически, что вполне соответствует позиции Трампа.

Госдеп_5 Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в мае Фото: REUTERS/KCNA handout via Reuters

The Wall Street Journal приводит мнение эксперта Гэри Сэмора из Гарвардского университета, который считает, что приход Помпео в Госдеп состоялся «в крайне важный момент, когда Белому дому предстоит решить, сохранять ли договоренности с Ираком, одновременно начиная дипломатический процесс с Северной Кореей». «Позитивным представляется тот факт, что сейчас – хорошее время для того, чтобы назначить госсекретаря, которому президент будет больше доверять, - отмечает специалист. – Однако если действовать неосторожно, сбой может произойти одновременно на двух дипломатических направлениях».

Российский вектор

Кадровые перемены в американской администрации вряд ли повлияют на отношения США с Россией, полагают эксперты. По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федора Лукьянова, важнее то, что Тиллерсон был единственным несиловиком во внешнеполитической команде Трампа. Помпео теперь присоединится к трем генералам в «ближнем круге» президента – шефу Пентагона Джеймсу Мэттису, главе аппарата Белого дома Джону Келли и помощнику по нацбезопасности Герберту Макмастеру, указывает Лукьянов. «Трамп никогда не скрывал того, что восхищается силой и считает ее необходимой, чтобы сделать Америку великой, поэтому он подобрал людей, которые мыслят в тех же категориях» - добавляет эксперт, слова которого приводит РБК.

Госдеп_7 Кадровые перемены в американской администрации вряд ли повлияют на отношения США с Россией Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что замена госсекретаря не станет «предвестием перемен во внешней политике этой страны». «Не Госдепартамент определяет в последнее время эту политику, - написал сенатор в своем Facebook. - Она является следствием подковерных схваток, разменов и компромиссов между Белым Домом и Холмом, между президентом Трампом и всё более антипрезидентским Конгрессом».

В этом отношении «стратегия сдерживания России как уже состоявшийся размен и компромисс между ними тоже не претерпит изменений» - если только «Помпео вдруг не окажется самостоятельным и самодостаточным политиком». Однако, полагает Косачев, «надежд на это практически никаких».