Восхождение Помпео

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, назначив на его место директора ЦРУ Майка Помпео. А новым главой американской разведки впервые в истории стала женщина – Джина Хаспел. Опрошенные «Известиями» эксперты единогласно отметили: отставка «Ти-Рекса» назревала уже давно, ведь два успешных в прошлом бизнесмена так и не смогли сработаться вместе. Кроме того, как пояснили в Белом доме, президент США решил обновить команду в преддверии возможных переговоров с КНДР. Между тем перестановки в американской администрации вряд ли сильно повлияют на отношения с Москвой.

Сор в избе

Еще при назначении Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря у многих американистов возникли сомнения, что бизнесмену удастся наладить хороший контакт с президентом Трампом. Ведь ранее оба сделали головокружительную карьеру в бизнесе и привыкли управлять, но не подчиняться. Уже через несколько месяцев после начала работы новой администрации поползли слухи, что отношения американского лидера и шефа внешней политики США не заладились.

Хотя отставка ожидалась уже давно, удивляет, что произошла она именно сейчас - менять «ключевого дипломата, когда на кону очень деликатные переговоры с КНДР», немного странно, сказал «Известиям» американский политолог, глава The Center on Global Interests Николай Злобин. По его мнению, разногласия между Трампом и Тиллерсоном «дошли до критической точки», и президент США «принял решение в своем стиле – за минуту перестроил всю структуру внешнеполитического ведомства».

Кроме того, у экс-госсекретаря не сложились отношения с аппаратом Белого дома, где его критиковали за «слишком мягкую позицию», поэтому и отговорить президента от этого шага было некому, считает политолог. Эксперт участвовавшего в подготовке «кремлевского доклада» аналитического центра The Atlantic Council Андерс Ослунд также подчеркнул в беседе с «Известиями»: ключевая причина в том, что у госсекретаря так и не вышло «поладить с Трампом и его окружением». А директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц уточнил, что «мнения Тиллерсона и Трампа расходились по нескольким ключевым вопросам внешней политики – например, Ближнему Востоку, Корейскому полуострову и даже по стилю управления».

Помимо личностных разногласий, увольнение Рекса Тиллерсона, по словам председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, вполне укладывается в процесс формирования «военизированного кулака администрации США».

- Глава Белого Дома уже окружил себя такими людьми, как генерал Джон Фрэнсис Келли (ныне глава аппарата Белого дома), генерал Герберт Макмастер (помощник президента США по вопросам национальной безопасности), генерал Джеймс Мэттис (глава Пентагона). И теперь в Госдеп пришел Помпео - не генерал, но силовик, - сказал «Известиям» Федор Лукьянов.

Без перемен

Все эксперты сходятся во мнении, что кардинально повлиять на отношения с Россией смена рулевого американской внешней политики не сможет. Ведь и в Москве, и в Вашингтоне уже давно пришли к выводу, что «дальше падать некуда».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил в разговоре с «Известиями», что от перестановок в Вашингтоне «не стоит ожидать тектонических сдвигов». Ведь сами по себе Госдепартамент и ЦРУ – «инертные структуры», где до сих пор работает очень много людей из администрации Барака Обамы.

- Нам надо не ожидать, что там происходит у них, а самим отстаивать свои интересы в рамках международного права. Делать это независимо от того, кто и где занимает какие должности. Мы будем работать с любым законным правительством любого государства, что мы собственно и делаем, - сказал российский сенатор.

Отчасти Трамп предъявлял претензии к Тиллерсону из-за того, что тот не смог в достаточной степени оградить президента от обвинений в неких "связях с Россией", пояснил «Известиям» Николай Злобин.

- Трамп рассчитывает, что Помпео это лучше удастся. На диалог с Россией перестановка вряд ли повлияет, однако обвинения во вмешательстве во внутренние дела США могут приобрести еще более жесткий характер. Скорее всего, отношения будут по-прежнему идти по нисходящей, поскольку никаких серьезных системных изменений нет, чтобы хотя бы затормозить эту тенденцию, - отметил политолог.

Госсекретарь Тиллерсон присоединился к президенту Трампу, желая улучшить отношения с Россией, в то время как Майк Помпео выражал скептицизм по поводу необходимости примирения, напомнил «Известиям» политолог Ричард Вайц. Именно поэтому смена госсекретаря вряд ли поспособствует выходу диалога Москвы и Вашингтона из кризиса, и «нынешняя жесткая политика будет продолжена».

Мнения, что отношения США и России вряд ли сильно поменяются, придерживается и Андерс Ослунд. По его словам, «Помпео – республиканский политик, допускающий очень критические заявления о России».

Разведчица Джина

На фоне отставки Рекса Тиллерсона на второй план отошло назначение главой ЦРУ вместо Майка Помпео его заместителя – Джины Хаспел. А ведь Дональд Трамп не просто так написал в своем Twitter, что американскую разведку впервые возглавит женщина.

Джина Хаспел работает в ЦРУ с 1985 года. В 2002 году руководила секретной тюрьмой ЦРУ «Глаз кошки» в Таиланде, где содержались члены «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). В то время в прессу просачивались сообщения, что в этой тюрьме практиковались пытки заключенных. После этого она была начальником штаба руководителя Контртеррористического центра ЦРУ, а также возглавляла Национальную секретную службу. А в феврале 2017-го была назначена Дональдом Трампом заместителем Майка Помпео.

- Судя по всему, ее рекомендовал сам Помпео. Она в курсе всех текущих операций, долго работает в структуре и принимала участие в международных проектах ЦРУ. Таким образом, Помпео сохраняет свое влияние в ЦРУ. Кроме того, появление женщины на такой должности для Дональда Трампа, которому зачастую приписывают сексизм, - политический плюс. Ведь это может принести ему немало голосов женщин на ноябрьских выборах в Конгресс. Это - политически правильный шаг, - резюмировал Николай Злобин.

Эксперты также подчеркивают, что большое преимущество Джины Хаспел – отсутствие подробностей ее биографии. Как пояснил Ричард Вайц, о взглядах новой главы ЦРУ на Россию «ничего неизвестно». Скорее всего, на российском направлении она будет придерживаться позиции Майка Помпео и опираться на мнения экспертов из разведывательного сообщества США.