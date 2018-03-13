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Госдеп: Тиллерсон не знает о причинах своего увольнения

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Рекс Тиллерсон не знает, за что его уволили с поста госсекретаря США, а также не обсуждал данный вопрос с главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает заместитель госсекретаря Стив Голдштейн.

По его словам, из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности, госсекретарь планировал остаться на посту. Свою отставку Тиллерсон с президентом США не обсуждал и не осведомлен о ее причинах, цитирует Голдштейна «РИА Новости».

Также замглавы Госдепартамента заявил, что Рекс Тиллерсон выразил благодарность за предоставленную возможность работать на посту госсекретаря и пожелал Майку Помпео, назначенному на эту должность, всего наилучшего.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона «расхождением позиций».

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