Госдеп: Тиллерсон не знает о причинах своего увольнения
Рекс Тиллерсон не знает, за что его уволили с поста госсекретаря США, а также не обсуждал данный вопрос с главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает заместитель госсекретаря Стив Голдштейн.
По его словам, из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности, госсекретарь планировал остаться на посту. Свою отставку Тиллерсон с президентом США не обсуждал и не осведомлен о ее причинах, цитирует Голдштейна «РИА Новости».
Также замглавы Госдепартамента заявил, что Рекс Тиллерсон выразил благодарность за предоставленную возможность работать на посту госсекретаря и пожелал Майку Помпео, назначенному на эту должность, всего наилучшего.
Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона «расхождением позиций».