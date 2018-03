Трамп сообщил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп сообщил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом Трамп написал в в своем Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!