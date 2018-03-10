Тиллерсон отменил запланированные мероприятия из-за плохого самочувствия

Плохое самочувствие, возникшее «после нескольких дней работы над серьезными темами», стало причиной отмены участия госсекретаря США Рекса Тиллерсона в ряде запланированных на субботу, 10 марта, мероприятиях в Кении, передает ТАСС со ссылкой на Рейтер.

Заместитель Тиллерсона по связям с общественностью Стивен Голдстин в заявлении для СМИ указал, что «госсерктерь неважно себя чувствует после нескольких дней работы над серьезными темами».

Глава госдепартамента США проводит турне по странам африканского континента, поездка началась во вторник, 6 марта.

Накануне Тиллерсон рассказал о принятии Трампом решения встретиться с Ким Чен Ыном.