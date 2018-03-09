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Тиллерсон назвал сроки подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Подготовка перед встречей президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном займет несколько недель, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон в ходе своего визита в Джибути.

«Это решение, которое президент принял сам. Я обсуждал с ним это решение сегодня рано утром и у нас получился очень хороший разговор», — приводит его слова «РИА Новости».

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён передал в устрой форме президенту США Дональду Трампу послание от лидера КНДР, в котором тот предложил провести переговоры между главами двух государств. Трамп дал согласие и заявил, что встреча состоится до мая 2018 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что договоренность о встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном является шагом в правильным направлении, который необходим для урегулирования на Корейском полуострове.

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