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Стали известны подробности послания Ким Чен Ына Трампу

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Фото: Global Look Press/KCNA/Xinhua
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Лидер КНДР Ким Чен Ын передал президенту США Дональду Трампу устное, а не письменное послание. Об этом в четверг журналистам на специальном брифинге заявил представитель американской администрации.

В Белом доме рассказали,что устное послание северокорейского лидера Трампу передал Чон Ый Ён, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи.

Сообщается, что место и дата встречи Трампа и Ким Чен Ына будут определены позднее. Отмечается, что США «ожидают достижения договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова». В Белом доме подчеркнули, что введенные ранее против Пхеньяна санкции будут оставаться в силе, и Вашингтон и дальше намерен оказывать максимальное давление на Северную Корею.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил приглашение лично встретиться президенту США. Южнокорейская делегация, приехавшая в Вашингтон после переговоров в Пхеньяне, передала Трампу письмо от лидера КНДР.

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