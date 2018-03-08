Тиллерсон видит «потенциально позитивные знаки» в действиях КНДР

Вашингтон замечает «потенциально позитивные знаки» от руководства КНДР, но пока не готов к переговорам. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, властям страны следует быть «очень проницательными» в северокорейском вопросе. «Есть потенциально позитивные знаки от КНДР... Но мы далеки от переговоров», — приводит его слова «РИА Новости».

Госсекретарь отметил, что первым шагом в отношениях двух стран должно стать общение, а не переговоры, но на данный момент Рекс Тиллерсон не видит условий для диалога о ядерной программе КНДР.

Ранее портал iz.ru писал, что глава управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен направился в США с целью передать руководству страны личное послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.