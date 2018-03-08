Прямой эфир

Тиллерсон видит «потенциально позитивные знаки» в действиях КНДР

0
Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон замечает «потенциально позитивные знаки» от руководства КНДР, но пока не готов к переговорам. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, властям страны следует быть «очень проницательными» в северокорейском вопросе. «Есть потенциально позитивные знаки от КНДР... Но мы далеки от переговоров», — приводит его слова «РИА Новости».

Госсекретарь отметил, что первым шагом в отношениях двух стран должно стать общение, а не переговоры, но на данный момент Рекс Тиллерсон не видит условий для диалога о ядерной программе КНДР.

Ранее портал iz.ru писал, что глава управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен направился в США с целью передать руководству страны личное послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп объявил о прогрессе в переговорах с КНДР
Сеульские маневры
В Южной Корее рассматривают возможность уменьшить масштаб совместных маневров с США, чтобы не нарушить позитивную динамику переговоров с Пхеньяном

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017