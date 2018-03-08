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Личное послание от главы КНДР везут в США

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Фото: REUTERS/The Presidential Blue House/Yonhap
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Отправившийся 8 марта в США глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён передаст американским властям личное послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источники в администрации президента Республики Корея.

По данным собеседников агентства, Сеул пока обнародовал не все заявления по поводу США, которые сделал северокорейский лидер во время встречи 5 марта в Пхеньяне с южнокорейскими представителями, передает ТАСС.

7 марта президент США Дональд Трамп назвал позитивными заявления о встрече лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, которая ожидается в конце апреля текущего года.

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