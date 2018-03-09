Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая 2018 года, заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён.

Он также отметил, что лидер КНДР заявил о готовности к денуклеаризации.

«Давление продолжится, пока Северная Корея не воплотит свои слова в конкретные дела», – цитирует его слова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил приглашение встретиться президенту США. Южнокорейская делегация, приехавшая в Вашингтон после переговоров в Пхеньяне, передала Трампу письмо от лидера Северной Кореи.