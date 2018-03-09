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СМИ сообщили о предложении Ким Чен Ына лично встретиться с Трампом

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Фото: Twitter.com
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Представители Южной Кореи объявят, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил приглашение встретиться президенту США Дональду Трампу. Об этом передает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне.

Сообщается, что представители Южной Кореи и США сделают официальное заявление по итогам встречи в 19:00 (03:00 мск пятницы, 9 марта).

Ранее сообщалось, что южнокорейская делегация, приехавшая в Вашингтон после переговоров в Пхеньяне, передала Трампу письмо от лидера КНДР.

Президент США 7 марта назвал позитивными заявления о встрече лидеров КНДР и Республики Корея, которая ожидается в конце апреля текущего года. Кроме того, стало известно, что Белый дом намерен назначить спецэмиссара по Северной Корее, который будет помогать госсекретарю Рексу Тиллерсону. Сообщалось, что сторонний эксперт будет помогать в случае, если переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова выйдут на новый уровень.

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