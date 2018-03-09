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Лавров считает будущую встречу Трампа и Ким Чен Ына правильным шагом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал шагом в правильном направлении договоренность президента США Дональда Трампа о встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил по итогам переговоров в Эфиопии.

По словам министра, такие контакты необходимы для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

«Мы считаем это шагом в правильном направлении. Мы только сегодня услышали об этой договоренности. Надеюсь, что она реализуется», —  приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, Сергей Лавров выразил поддержку инициативе Сеула и Пхеньяна провести межкорейский саммит в апреле.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что России и США так и не удалось организовать встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран в Эфиопии.

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