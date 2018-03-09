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США и Япония будут добиваться выполнения санкций ООН против КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Chris Jung
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили намерение и дальше добиваться того, чтобы все страны выполняли резолюции Совбеза ООН о санкциях в отношении Северной Кореи.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам телефонной беседы лидеров двух стран.

«Лидеры двух стран подтвердили намерение продолжать осуществлять тесную координацию с Южной Кореей с тем, чтобы не прекращать давления [на КНДР] и добиваться претворения в жизнь международных санкций до тех пор, пока Северная Корея не начнет предпринимать реальные меры по денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что Трамп «выразил надежду на то, что поступившее от северокорейского лидера Ким Чен Ына предложение [о встрече] сигнализирует о его желании дать народу Северной Кореи светлое будущее».

Ранее стало известно, что Синдзо Абэ в апреле посетит США, где проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Телефонный разговор лидеров Японии и США состоялся вскоре после того, как было объявлено о том, что президент США Дональд Трамп до мая текущего года готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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