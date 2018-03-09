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МИД заявил о несостоявшейся встрече Лаврова и Тиллерсона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллирсона в Эфиопии не состоится. Российская сторона будет искать другую возможность, добавил Рябков передает ТАСС.

«Встреча не состоялась и уже не состоится», – цитирует агентство дипломата.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон совершает поездку по странам Африки и находился в столице Эфиопии Аддис-Абебе по время прибытия в город Сергея Лаврова.

Ранее российская сторона заявляла, что отправляла запрос на встречу в Эфиопии 2 марта, но ответа от США так и не получила. Американское внешнеполитическое ведомство заявило, что запрос не получало.

Посольство РФ в США заявило о готовности поделиться копией отправленного запроса в Twitter.

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