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Лавров назвал неправдой заявления Тиллерсона о встрече в Эфиопии

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что обсуждения о встрече двух глав внешнеполитических ведомств в Эфиопии не велись, неправдой. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хотел бы на эту тему высказываться, но сегодня узнал, что Госдепартамент заявил, что никакого обсуждения возможности нашей встречи не было. Поскольку они сочли это уместным, скажу, что это неправда», — отметил Лавров.

8 марта Госдепартамент США распространил документ, в котором утверждалось, что встреча Тиллерсона с Лавровым отсутствует в его расписании.

Ранее российская сторона сообщила, что направляла Вашингтону запрос о встрече главы МИДа с госсекретарем США, однако ответа на данный запрос получено не было. В ответ на это представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила, что американская сторона не получала каких-либо приглашений и звонков.

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