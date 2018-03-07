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Стала известна дата встречи Лаврова с главами МИД Ирана и Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с его коллегами из Турции и Ирана состоится в Астане 16 марта, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Тема предстоящих переговоров — урегулирование в Сирии, отметила дипломат, передает ТАСС.

«На 16 марта в столице Казахстана запланирована трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Ирана и Турции с целью обсуждения вопросов координации усилий стран–гарантов астанинского процесса по содействию урегулированию в Сирии», — сказала Захарова.

Этот, уже девятый раунд переговоров в Астане будет посвящен функционированию зон деэскалации в Сирии. Также страны-гаранты намерены обсудить борьбу с террористами и принципы сохранения территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии.

Как писал iz.ru, в течение 2017 года в Астане прошла серия переговоров о сирийском урегулировании. Последний по времени и восьмой по счету раунд состоялся 21–22 декабря. 

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