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Лавров назвал позицию Запада по Сирии демонстрацией недоговороспособности

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Страны Запада позицией по Сирии демонстрируют свою недоговороспособность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Свою позицию глава внешнеполитического ведомства высказал в ходе пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и сотрудничества Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва.

Лавров считает, что международная коалиция во главе с США желает развалить Сирию.

«Это еще одно подтверждение недоговороспособности наших западных партнеров, которые в практическом плане встают на курс, который прямо противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН», — цитирует его ТАСС.

28 февраля Лавров заявил, что страны мира не должны разделять террористов на плохих и хороших, члены СПЧ ООН при этом не могут однозначно осудить международный терроризм.

Он напомнил, что Россия продолжает бороться с практикой подобных стандартов, в том числе во взаимодействии с сирийской армией для ликвидации террористической угрозы.

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