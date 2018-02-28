Лавров заявил о недопустимости деления террористов на плохих и хороших

Все страны мира не должны разделять террористов на плохих и хороших, члены СПЧ ООН при этом не могут однозначно осудить международный терроризм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Считаем недопустимым делить террористов на хороших и плохих, тем более когда это делается в зависимости от декларируемых экстремистами целей или источников финансирования», — заявил Лавров на сессии Совета по правам человека ООН.

Он напомнил, что Россия продолжает бороться с практикой подобных стандартов, в том числе во взаимодействии с сирийской армией для ликвидации террористической угрозы.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что за проблемы с гуманитарной паузой в сирийской Восточной Гуте несут ответственность силы, поддерживающие оппозицию Сирии. В этой связи он отметил недопустимость деления террористов в Сирии по принципу «свой–чужой».