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Лавров призвал проверять факты, прежде чем обвинять Дамаск в ударах

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Необходимо тщательно проверять факты, прежде чем обвинять Дамаск в нанесении ударов по Восточной Гуте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я бы посоветовал нашим французским друзьям, как и всем остальным, максимально тщательно перепроверять факты», — сказал Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Лавров заявил также, что в Москве надеются на оказание влияния на сирийскую оппозицию, которая, по мнению ООН, продолжает обстрелы Дамаска. Эти оппозиционеры, сказал Лавров, должны смириться и выполнить требования резолюции СБ ООН.

В свою очередь, глава МИД Франции заявил, что Париж поддерживает инициативу РФ по гуманитарной паузе в Восточной Гуте. Ле Дриан заметил, что перемирие в течение всего пяти часов ежедневно уже может способствовать установлению более масштабного режима прекращения огня.

Глава МИД Франции добавил, что работу созданной в Сочи сирийской конституционной комиссии необходимо продолжить, а также увеличить число ее членов,  с тем чтобы в комиссию входили представители всех сил и партий, присутствующих в Сирии.

Напомним, во вторник, 27 февраля, в пригороде Дамаска Восточной Гуте вступила в силу гуманитарная пауза и начал работу гуманитарный коридор для выхода мирных граждан. Позднее Минобороны РФ сообщило, что коридор подвергся минометному обстрелу со стороны боевиков, что воспрепятствовало выходу жителей в первый день гуманитарной паузы.

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