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Гуманитарная пауза в Восточной Гуте вступила в действие

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Фото: TASS/Zuma/Ammar
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В пригороде Дамаска Восточной Гуте начала действовать объявленная ранее гуманитарная пауза, власти подготовились для приема мирного населения.

Власти Сирии совместно с Центром по примирению враждующих сторон РФ готовы принять жителей в населенном пункте Вафидин через единственный гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой, сообщает «РИА Новости».

Власти также подготовили автобусы для транспортировки жителей в места временного размещения. На выходе из коридора дежурят сотрудники военной полиции РФ и военные сирийской армии. Кроме этого, в пригороде Аль-Дувейр располагается мобильный госпиталь.

Напомним, по инициативе Владимира Путина с 27 февраля в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза для вывода из зоны боев гражданских лиц и беженцев. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, коридор будет работать во время гуманитарной паузы ежедневно с 9:00 до 14:00.

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