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Российские военные доставили гумпомощь семьям сирийских беженцев

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сотни семей сирийских беженцев получили очередную партию гуманитарной помощи от российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Об этом во вторник заявил журналистам представитель ЦПВС Дмитрий Неутолимов.

Гуманитарный груз был направлен в населенный пункт Кфер-Рам в провинции Хомс.

«В данной деревне находятся 700 семей беженцев, которые за последние четыре года перебрались из других населенных пунктов. Семьи здесь — от семи человек и выше, поэтому мы приняли решение оказать помощь именно в этом населенном пункте», — уточнил представитель центра.

Глава населенного пункта Муса Саад в свою очередь отметил, что гуманитарные наборы будут распределены главным образом между семьями погибших и раненых и наиболее нуждающимися людьми.

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