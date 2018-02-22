Прямой эфир

Автоколонна МЧС России с гумпомощью для жителей Донбасса пересекла границу

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автоколонна с гуманитарной помощью для жителей Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Колонну сформировали в Донском спасательном центре МЧС РФ, в ее составе более 40 автомобилей, сообщает «РИА Новости»

В Донбасс будут доставлены 430 т гуманитарных грузов. Автомобили, как ранее сообщил портал iz.ru, выехали к госгранице в 3.40 мск.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 января, она стала первой в этом году.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период МЧС России доставил на восток Украины более 72 тыс. т гуманитарных грузов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Донбасс живет в ожидании «финальной битвы» с ВСУ
Лавров рассказал о силовом решении конфликта на Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017