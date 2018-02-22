Автоколонна МЧС России с гумпомощью для жителей Донбасса пересекла границу

Автоколонна с гуманитарной помощью для жителей Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Колонну сформировали в Донском спасательном центре МЧС РФ, в ее составе более 40 автомобилей, сообщает «РИА Новости»

В Донбасс будут доставлены 430 т гуманитарных грузов. Автомобили, как ранее сообщил портал iz.ru, выехали к госгранице в 3.40 мск.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 января, она стала первой в этом году.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период МЧС России доставил на восток Украины более 72 тыс. т гуманитарных грузов.