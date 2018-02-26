Российские военные доставили гумпомощь воспитанникам детдома в Сирии

Сотрудники Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии привезли партию гуманитарной помощи в один из сирийских детских домов в городе Хама, где проживают и учатся дети из неполных и малообеспеченных семей, сироты и оставшиеся без попечения родителей. Об этом в понедельник сообщил представитель центра Андрей Некипелов.

«Сегодня мы приехали в город Хама, это детский дом, в основном, здесь дети семей, отцы которых погибли, защищая родину в боях. Будем раздавать гуманитарную помощь в виде пакетов с едой — сахар, рис, консервы для того, чтобы как-то поддержать, потому что с ребятами разговаривали — кроме России, им никто не помогает», — отметил Некипелов.

По его словам, в детдом были доставлены более 500 комплектов теплой зимней одежды, а также продуктовые наборы.

«Мы очень благодарны вам за то, что вы нам помогаете, постараемся распределить эту помощь между каждым ребенком и педагогом», — поблагодарил российских военных директор учреждения Шуа Ас Сауд.