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Папа римский призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Giuseppe Ciccia
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Папа римский Франциск в благословении, которое проходит каждое воскресенье в полдень, заявил, что гуманитарная пауза в Сирии должна соблюдаться сторонами конфликта. Понтифик призвал к немедленному прекращению насилия в стране.

Он отметил, что организовать гуманитарный коридор для помощи жителям пригорода Дамаска — Восточной Гуты — нужно немедленно, отмечает «Газета.ру», ссылаясь на  AFP.

«Этот февраль стал одним из самых жестоких за все семь лет конфликта, всё это бесчеловечно. Нельзя бороться со злом другим злом», — произнес папа римский перед несколькими тысячами верующих, сообщает телеканал «360».

По последним данным, пять незаконных вооруженных формирований, в том числе запрещенные в РФ «Джейш аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам», создали в Восточной Гуте единый центр руководства. Сообщалось, что боевики обстреляли из минометов единственный гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой в районе лагеря беженцев Вафидин.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию о прекращении огня на 30 дней для обеспечения длительной гуманитарной паузы на всей территории Сирии.

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