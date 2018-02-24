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Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии на 30 дней

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении в Сирии режима прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы, сообщает «РИА Новости».

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Резолюция была подготовлена Швецией и Кувейтом, который председательствует в Совбезе в феврале. 

Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы как минимум на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гумпомощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим перемирия не распространяется на военные операции против террористов «Исламского государства», «Джебхат Ан-Нусры» и «Аль-Каиды» (все группировки запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с вышеозначенными боевиками.

По мнению Госдепа США, за прекращение насилия в Сирии несут «уникальную ответственность» агентство Sputnik и телеканал RT. 

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