Прямой эфир

Госдеп заявил о провале Астанинского процесса по Сирии

0
Фото: РИА Новости/Болат Шайхинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Астанинский процесс по Сирии провалился, заявила представитель Госдепа США Хизер Науэрт, комментируя ситуацию в Восточной Гуте.

Война за мир
Почему Турция наращивает свое присутствие в Сирии

«Это хорошее напоминание, видя, что разворачивается в Восточной Гуте в последние дни. Более 400 мирных граждан были ужасающе убиты сирийским режимом. И, как мы все знаем, их поддерживает не только Россия, но и Иран», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам Науэрт, Москва несет «уникальную ответственность» за происходящее в регионе и без ее поддержки разрушений не было бы.

«Это также проливает свет на то, что мы обсуждали много раз… Это Астанинский процесс. Это то, по поводу чего США задают много вопросов: участвуют ли США в Астане, хорошая ли вещь Астана. Это показывает провал Астанинского процесса», — добавила представитель Госдепа.

Науэрт заключила, что именно поэтому США и многие другие страны выступают за женевский процесс как за лучший способ «принести мир» в Сирию.

22 февраля боевики выпустили 83 мины из Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска. Число жертв среди мирного населения растет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские военные доставили лекарства в больницы Латакии
Асад назначил новых губернаторов в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Кунейтра

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017