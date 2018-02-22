Госдеп заявил о провале Астанинского процесса по Сирии

Астанинский процесс по Сирии провалился, заявила представитель Госдепа США Хизер Науэрт, комментируя ситуацию в Восточной Гуте.

«Это хорошее напоминание, видя, что разворачивается в Восточной Гуте в последние дни. Более 400 мирных граждан были ужасающе убиты сирийским режимом. И, как мы все знаем, их поддерживает не только Россия, но и Иран», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам Науэрт, Москва несет «уникальную ответственность» за происходящее в регионе и без ее поддержки разрушений не было бы.

«Это также проливает свет на то, что мы обсуждали много раз… Это Астанинский процесс. Это то, по поводу чего США задают много вопросов: участвуют ли США в Астане, хорошая ли вещь Астана. Это показывает провал Астанинского процесса», — добавила представитель Госдепа.

Науэрт заключила, что именно поэтому США и многие другие страны выступают за женевский процесс как за лучший способ «принести мир» в Сирию.

22 февраля боевики выпустили 83 мины из Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска. Число жертв среди мирного населения растет.