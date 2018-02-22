Президент Сирии Башар Асад назначил новых губернаторов в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Кунейтра. Текст указов передало агентство САНА.

Сообщается, что новым главой Дейр-эз-Зора стал Абдель Маджид аль-Кавакиби, Эль-Кунейтры — Хумам Садек Дабаят, передает ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что около 150 сирийских граждан, оставивших свои дома после начала боевых действий, вернулись в них в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, 17 февраля им передали одежду, предметы первой необходимости, а также питьевую воду.