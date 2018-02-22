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12 мирных жителей погибли на севере САР от действий коалиции США

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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От действий международной военной коалиции, руководимой США, на севере Сирийской Арабской Республики (САР) погибли 12 мирных жителей. По данным сирийского национального агентства SANA, самолеты коалиции нанесли авиаудар по деревне Хажин в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает «РИА Новости».

В январе коалиция США назвала число убитых ею мирных жителей в Сирии и Ираке. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о существовании планов США по разделу Сирии. 

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