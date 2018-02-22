12 мирных жителей погибли на севере САР от действий коалиции США
От действий международной военной коалиции, руководимой США, на севере Сирийской Арабской Республики (САР) погибли 12 мирных жителей. По данным сирийского национального агентства SANA, самолеты коалиции нанесли авиаудар по деревне Хажин в провинции Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщает «РИА Новости».
В январе коалиция США назвала число убитых ею мирных жителей в Сирии и Ираке. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о существовании планов США по разделу Сирии.