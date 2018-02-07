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Лавров заявил о планах американских властей поделить Сирию

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о существовании планов США по разделу Сирии. РФ намерена говорить на эту тему с американскими коллегами, сообщил глава МИД в рамках мастер-класса для финалистов конкурса «Лидеры России».

«Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем», — цитирует Лаврова ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что российские власти намерены выяснить, «как они себе всё это представляют». 

Ранее Лавров сообщил, что Россия открыта к диалогу с США, но встречных шагов пока не наблюдает. Он подчеркнул, что Москва готова выстраивать отношение с Западом на принципах взаимного баланса интересов и взаимного уважения.

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