Лавров заявил о планах американских властей поделить Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о существовании планов США по разделу Сирии. РФ намерена говорить на эту тему с американскими коллегами, сообщил глава МИД в рамках мастер-класса для финалистов конкурса «Лидеры России».

«Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД РФ отметил, что российские власти намерены выяснить, «как они себе всё это представляют».

Ранее Лавров сообщил, что Россия открыта к диалогу с США, но встречных шагов пока не наблюдает. Он подчеркнул, что Москва готова выстраивать отношение с Западом на принципах взаимного баланса интересов и взаимного уважения.