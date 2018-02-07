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Лавров не видит встречных шагов США для улучшения отношений с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия открыта к диалогу с США, но встречных шагов пока не наблюдает, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы открыты к конструктивному диалогу с Вашингтоном. К сожалению, каких-либо значимых встречных шагов пока мы не наблюдаем», — сказал глава МИДа, выступая в ходе мастер-класса для участников конкурса «Лидеры России».

Министр подчеркнул, что Москва готова выстраивать отношение с Западом на принципах взаимного баланса интересов и взаимного уважения, передает «РИА Новости».

«Мы не хотим углубления конфронтации, не заинтересованы в этом», — сказал министр, добавив, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы «несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности».

Ранее Лавров заявил, что успехи России вызывают у западных коллег аллергию.

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